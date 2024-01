Milano-Cortina, CdA ottimista su pista bob ma valuta un piano B

Il CdA della Fondazione Milano Cortina 2026 "ha espresso ottimismo sulla vicenda dello sliding centre di Cortina d'Ampezzo, in attesa che SIMICO (Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SpA) sottoscriva il contratto con l'azienda appaltatrice". È quanto spiegato dalla stessa Fondazione al termine del CdA odierno. Affidare i lavori per lo sliding centre a Cortina "confermerebbe quindi il masterplan originario che individuava già la Regina delle Dolomiti come la sede" che però comporterebbe un extra budget "per la realizzazione di alcuni allestimenti". Inoltre, visti i pareri negativi pervenuti da CIO e dalle Federazioni Internazionali, il CdA ha dato mandato all'amministratore delegato Andrea Varnier "di proseguire il lavoro di negoziazione di un eventuale piano B che, anche in questo caso, richiederà un extra budget".



