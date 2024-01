L'ex senatore leghista Toni Iwobi aderisce a Forza Italia

L'ex leghista Toni Iwobi aderisce a Forza Italia. Iwobi nel 2018 era diventata la prima persona di colore eletta in Senato. Dopo un lungo trascorso con il Carroccio (si era iscritto alla Lega nel 1993) non era stato ricandidato alle scorse politiche. Questa mattina a ufficializzare il suo ingresso in Forza Italia è stato il coordinatore lombardo Alessandro Sorte postando una foto su Instagram con lui e il segretario del partito Antonio Tajani con un "Benvenuto in Forza Italia".





