'Lavoratori senza contributi', la Gdf sequestra 41 milioni

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza, disposto dal pm Paolo Storari, per frode fiscale nei confronti di alcune società attive nel settore della logistica per aziende farmaceutiche, per l'importo complessivo di oltre 41 milioni di euro. Tra queste la Chiapparoli Logistica spa, con perquisizioni nelle province di Lodi e Milano.

L'inchiesta, come altre portate avanti dal pm Storari e dalla Gdf, vede al centro la "somministrazione illecita di manodopera": i rapporti di lavoro con la società committente sono stati "schermati" da società "filtro" che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società "serbatoio"), che "hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale" per i lavoratori, come si legge in una nota del procuratore di Milano Marcello Viola.

Fra l'altro, in cambio della "assunzione diretta" da parte della Chiapparoli Logistica spa, "circa 500" lavoratori, la scorsa estate, si legge nel decreto del pm di Milano Paolo Storari, sarebbero stati costretti a firmare una "rinuncia espressa" al "credito per il Tfr maturato negli anni precedenti, durante i quali i 'formali' datori di lavoro" erano le "diverse società 'serbatoio'" usate nei rapporti di lavoro dalla spa, attiva nel settore della logistica farmaceutica.



