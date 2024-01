La felicità sale sul palco del Forum di Assago a Milano, mercoledì 20 marzo 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità - istituita dall'ONU nel 2013 - con la Fondazione della Felicità ETS, presieduta da Walter Rolfo, che ha chiamato a raccolta personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende, docenti e tanti altri, per "Happiness on tour", un evento motivazionale sulla felicità, aperto a tutti gratuitamente previa iscrizione su Eventbrite.

Tra i nomi già confermati il comico Raul Cremona; il campione paralimpico di scherma Emanuele Lambertini; il ceo dell'Inter Giuseppe Marotta; il comico e illusionista "Faccestamagia" Raffaello Corti.

Nella stessa giornata la Fondazione organizza, sempre al Forum, uno show motivazionale al mattino, dedicato agli studenti delle scuole superiori.

"La felicità è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. È dimostrato da una ricerca di Harvard che un approccio positivo alla vita può avere un importante effetto sulla salute, sul proprio successo personale, a casa, nel lavoro, a scuola, nel rapporto con gli altri e con noi stessi - dichiara Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità - Con "Happiness on Tour" vogliamo regalare un emozionante momento di riflessione per ricordare alle persone che possiamo scegliere di essere felici. Per esserlo è importante allenarsi, perché la felicità non è solo uno stato d'animo ma il risultato di un percorso".

Il tour della felicità ha coinvolto nel 2023 oltre 60 mila partecipanti e più di 70 scuole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA