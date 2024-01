Furti nelle vie dello shopping a Milano, quattro arresti

Sono stati arrestati in quattro dagli agenti della Polizia di Stato di Milano, impegnati nei giorni scorsi nel contrastare furti e altri reati nelle vie dello shopping cittadino.

In due diverse occasioni sono stati arrestati per furto aggravato due bulgare di 24 e 46 anni e due cubani di 22 e 32 anni.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno fermato le due donne dopo che erano entrate in vari negozi di abbigliamento in via Torino, nel centro della città. In uno di questi, con uno stratagemma, hanno preso una borsa a una signora ucraina di 52 anni che stava provando un cappotto. Sono state fermate subito dai poliziotti che hanno restituito alla cliente la borsa in cui era c'erano denaro contante, un cellulare e carte di pagamento.

I poliziotti hanno individuato poi in un centro commerciale in zona Gallaratese i due sudamericani che, con vari diversivi, da un tavolo occupato da tre persone hanno sottratto da un giubbotto un portafogli. I poliziotti li hanno bloccati all'uscita.



