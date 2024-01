Un automobilista è morto stamani in un incidente stradale avvenuto sull'Asse interurbano di Bergamo, all'altezza di Presezzo. L'auto, per cause tuttora al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con un mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta e ha preso fuoco.

Inutili i soccorsi per il conducente. Illeso e sotto choc il camionista. La vittima non è ancora stata identificata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA