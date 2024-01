Al Meet di Milano 'La storia sconosciuta di Claudette Colvin'

Venne arrestata il 2 marzo 1955 per aver rifiutato di cedere il suo posto a sedere a un bianco su un autobus, durante la segregazione razziale negli Stati Uniti, nove mesi prima che un analogo episodio rendesse famosa Rosa Parks. Un gesto rivoluzionario e poco noto, cui rende omaggio l'installazione immersiva 'Noire. La storia sconosciuta di Claudette Colvin', prodotta dalla Casa di produzione Novaya e dal Centre Pompidou, che dal 3 febbraio sarà ospitata dal Meet Digital Culture Center di Milano.

L'uso della realtà aumentata - viene anticipato - permette agli spettatori di rivivere le gesta della studentessa Claudette Colvin, allora 15enne, che a Montgomery, in Alabama, si rifiutò di cedere il proprio posto a un passeggero bianco, nonostante le minacce; per questo fu arrestata, ma decise di citare in giudizio la città e dichiararsi non colpevole.

Una mostra che vuole essere anche un riscatto per la giovane Claudette Colvin (oggi 84enne), il cui nome, malgrado il suo coraggio, non è ricordato come quello della più famosa Rosa Parks, che sempre a Montgomery nove mesi dopo - grazie anche al gesto di Claudette e all'incontro fortunato con il giovane pastore Martin Luther King - diventò un'icona per i diritti civili.

L'installazione Noire è fruibile in gruppi di 10 persone; a ogni visitatore vengono forniti un paio di occhiali AR Hololens 2 (che permettono di vedere in contemporanea reale e virtuale) e di cuffie con cui entrano in un set di 250 metri quadrati creato per l'occasione.



