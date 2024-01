A Milano la mostra 'Queen Unseen - Peter Hince'

Arriva a Milano l'8 febbraio la mostra 'Queen Unseen - Peter Hince', dedicata all'iconica band che ha segnato la storia della musica rock. Presso la Fondazione Luciana Matalon, saranno esposte oltre 100 fotografie del road manager e assistente personale di Freddie Mercury, Peter Hince, e oltre un centinaio di cimeli, come l'asta del microfono utilizzata da Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografata di Brian May, i costumi usati per il videoclip di Radio Gaga e le bacchette della batteria di Roger Taylor.

Il materiale proviene in parte dalla raccolta personale di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell'universo Queen, che ha anche curato la mostra.

Il sodalizio tra Hince e i Queen iniziò nel 1975, quando la band si stava apprestando a registrare "A Night at the Opera".

Peter era responsabile di strumenti e soundcheck e presto si guadagnò la fiducia di Freddie, Brian, John e Roger. Di quei primi anni non esistono fotografie che invece Peter iniziò a scattare a partire dal 1977, quando la band aveva raggiunto il successo mondiale, fino al 1986. Tra gli scatti di Hince - che oggi vive tra Londra e Monaco - alcune tra le immagini più iconiche del cantante, catturate in studio di registrazione, sul set dei video musicali o di servizi fotografici.

Anteo Palazzo del Cinema ospiterà un incontro per il pubblico con Peter Hince martedì 6 febbraio alle ore 18 moderato dal curatore Niccolò Chimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA