A Lainate inaugurato il nuovo sottopasso all'Autolaghi

Entra in funzione a Lainate, in provincia di Milano, il nuovo sottopasso dell'autostrada Milano Varese che rappresenta una variante alla strada provinciale 101 Rho Saronno e permette da corso Europa il collegamento a via Nerviano e alla provinciale 109 senza attraversare la cittadina.

Il lavoro del valore di oltre 17 milioni di euro è una delle opere compensative per la realizzazione della quinta corsia della A8, come ha sottolineato il sindaco Andrea Tagliaferro. Si tratta di 650 metri di cui 190 in galleria con due corsie centrali che passano sotto l'autostrada e due complanari per l'accesso alle proprietà di via Europa e a via Trieste.

In questo modo si completa "un importante e complesso intervento di ricucitura al servizio del territorio" ha aggiunto Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana, che gestirà il sottopasso.

"Si tratta di un intervento rilevante - ha sottolineato l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi - perché sgrava il centro abitato da importanti flussi di traffico, stimati in 11.000 veicoli al giorno". "Il prossimo passo - ha proseguito - sarà l'apertura del nuovo svincolo per Lainate e la conclusione di una serie di opere per la mobilità locale, compresa la riapertura della ciclabile lungo l'alzaia del Villoresi". Il sottopasso "andrà a migliorare la viabilità cittadina e la qualità della vita della comunità locale.

Un'opera - ha concluso Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l'Italia - che permetterà anche la ricucitura del tessuto urbano e che si aggiunge a quanto abbiamo fatto nei mesi scorsi per l'ammodernamento e il potenziamento dell'autostrada A8".



