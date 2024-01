A Cremona torna il 'BonTà', salone enogastronomico Made in Italy

Torna dal 24 al 26 febbraio a CremonaFiere la 19esima edizione del BonTà, il salone delle eccellenze enogastronomiche Made in Italy.

"Cremona con diverse manifestazioni ormai si attesta come città ideale per l'organizzazione per diversi motivi - ha spiegato alla presentazione a a Palazzo Pirelli di Milano l'amministratore Sgp Grandi Eventi Stefano Pelliciardi -.

Formaggi e sorrisi, la festa del salame, la festa della mostarda, la festa del torrone e il BonTà attraggono migliaia di visitatori in città per la collocazione geografica strategica, ma anche perché questo territorio è sensibile a manifestazioni di questo tipo".

Eventi del genere "possono essere un'opportunità per visitare i territori in cui si svolgono e i commercianti e artigiani al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà. Con la 'Fiera Il Bontà' si dà risalto ai settori dell'agroalimentare e del turismo mentre altri eventi valorizzano settori diversi. Eventi che si innovano - ha aggiunto Guidesi - e che hanno la forza di valorizzare l'importanza della tradizione anche per le nuove generazioni".

Tra le novità di quest'anno la collaborazione con Vale20 per l'area 'Gusto DiVino', il mercato dei vini con un'area interamente dedicata agli amanti del vino, sommelier e operatori del settore.

"Vogliamo portare avanti un messaggio di aggregazione - ha concluso il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni - la fiera di Cremona deve essere la fiera di tutti. In questa manifestazione verranno esposti prodotti artigianali e di qualità provenienti da tutta Italia. La nostra fiera sta portando dei grandissimi risultati grazie al legame con i territori della Lombardia e dell'Italia intera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA