250 trattori in presidio contro la Ue nell'hinterland di Milano

Oltre 250 trattori con più di 400 agricoltori provenienti in particolare dalle province di Milano, Pavia e Lodi, si sono dati appuntamento stamani nell'area antistante il casello autostradale di Melegnano, nell'hinterland di Milano, guidati dal coordinamento nazionale di 'Riscatto Agrario' per protestare contro le politiche dell'Unione europea nel settore.

Filippo Goglio, organizzatore del presidio, ha spiegato: "Andando avanti così rischiamo tutti, prima o poi, di chiudere".

"Non siamo contro il Governo - ha aggiunto -: siamo per l'Italia. Ecco perchè come simbolo della nostra battaglia abbiamo scelto la bandiera italiana con il trattore raffigurato".

La manifestazione finora ha causato qualche rallentamento al traffico.



