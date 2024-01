Narcotizza e rapina due uomini, 40enne arrestata in Brianza

Una donna di 40 anni, cubana, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito due uomini conosciuti in rete per rapinarli, narcotizzandoli con gocce di benzodiazepine diluite nel caffè, a Cornate d'Adda (Monza).

Le indagini sono partite da due situazioni analoghe che hanno coinvolto due uomini ultracinquantenni che la scorsa settimana sono stati colti da un malore mentre erano alla guida delle rispettive auto. Entrambi hanno perso i sensi e in un caso il conducente è finito contro il muro di un'abitazione, senza riportare particolari ferite.

Grazie alla loro successiva testimonianza i carabinieri sono arrivati alla donna, di 40 anni. Tutti e due l'avevano incontrata dopo averla conosciuta sui social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA