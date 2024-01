Tifoso precipitato a Monza portato in ospedale, non è grave

Ha battuto la testa ma è cosciente e non ferito gravemente il tifoso del Sassuolo caduto dal parapetto dello stadio del U Power Stadium di Monza, durante il match tra Sassuolo e Monza calcio.

Il giovane, 25 anni, era a cavalcioni sulla balaustra, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 3 metri.

La partita è stata interrotta per permettere ai soccorsi di raggiungerlo. A quel punto è stato trasportato a scopo precauzionale al San Gerardo di Monza, dove è stato sottoposto agli esami del caso per sospetto trauma cranico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA