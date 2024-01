Minaccia di morte i genitori per non essere ricoverato,arrestato

Ubriaco, con un coltello in mano ha iniziato a minacciare i genitori di ucciderli dopo che loro avevano chiamato il 118 per farlo ricoverare. Un 46enne è stato arrestato per questo ieri intorno alle 21 dai carabinieri in un appartamento di via Inama, strada vicino a Città Studi e portato in carcere a San Vittore.

Quando i militari sono arrivati hanno trovato l'uomo, che era in libertà vigilata per spaccio e reati contro il patrimonio ed era già in passato denunciato dai genitori per maltrattamenti, camminava nervosamente nell'appartamento con l'arma in mano.



