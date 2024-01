Festa non autorizzata in un capannone a Milano, due denunce

Due peruviani di 20 e 41 anni sono stati denunciati per aver organizzato ieri notte una festa non autorizzata in un capannone a Milano, in via Enrico Cialdini, sede di un'associazione culturale.

A intervenire, dopo le segnalazioni dei residenti, sono stati i carabinieri della stazione Affori insieme con la Polizia Locale che ha fatto multe dal valore di 5mila euro per la somministrazione di alcolici.

All'interno del capannone mancavano le condizioni di sicurezza necessarie e la festa era frequentata da persone con precedenti. I due peruviani, uno presidente dell'associazione e uno 'gestore', sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico trattenimento.



