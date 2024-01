Striscione pro Palestina davanti a università Statale a Milano

Uno striscione pro Palestina è stato srotolato davanti all'Università Statale di Milano dove la senatrice a vita e testimone dell'Olocausto Liliana Segre sta per ricevere la laurea honoris causa in Scienze storiche.

"Basta con l'olocausto sionista contro il popolo palestinese", è la scritta che compare sullo striscione. Presenti pochi attivisti di 'Solidali con la Palestina' che spiegano in un volantino di augurarsi che "almeno delle parole siano finalmente spese contro il massacro in atto in Palestina. La carneficina in corso a Gaza e in Cisgiordania non può essere in alcun modo giustificata, né la si può considerare una risposta proporzionata all'attacco del 7 ottobre".



