Pitone ritrovato nel parco della Villa Reale di Monza

Un pitone è stato ritrovato questa mattina all'interno del parco della Villa Reale di Monza. La scoperta è stata fatta dal personale addetto alla pulizia che ha trovato il rettile all'ingresso pedonale di via Lecco, nei pressi della casa cantoniera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l'animale. Nel corso delle prossime ore saranno gli specialisti a determinare se il serpente sia ancora vivo.

Infatti questi rettili con il freddo sono totalmente inattivi.

Sono in corso indagini da parte della polizia locale di Monza che ha segnalato il fatto anche ai carabinieri forestali per cercare di capire chi ha abbandonato il rettile nel parco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA