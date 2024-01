Monza, Palladino: 'Memoria corta, assurdo parlare di crisi'

(Rpt con titolo corretto) Il mercato del Monza è chiuso. Lo dice Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia della partita con il Sassuolo, rispedendo anche al mittente le ipotesi di crisi della sua squadra dopo il ko con l'Empoli. "Ci siamo completati, son contento della rosa. Ora abbiamo una squadra più completa per caratteristiche. Djuric è un attaccante di peso, ci consente di fare manovra e con lui si può pensare anche a soluzioni tattiche diverse e che non avevamo", spiega l'allenatore dei brianzoli.

Palladino parla anche degli altri nuovi arrivi. "Zerbin è molto duttile, come esterno di centrocampo, si è subito messo a disposizione, mi piace molto, può fare anche il trequartista di sinistra. Popovic ha fatto un percorso diverso e non ha ritmo gara".

Quanto alla presunta crisi, il tecnico definisce "assurdo parlare di questi argomenti, le ultime quattro abbiamo pareggiato a Napoli e vinto a Frosinone. A Empoli abbiamo sbagliato, ma guardo i numeri: siamo a otto punti dalla salvezza e abbiamo un punto in meno dello scorso campionato, il calcio ha memoria corta - aggiunge -. Conosco un solo modo per zittire chi dice queste cose: il lavoro quotidiano, per cercare di uscire da un momento, chiamiamolo così, negativo. Ma senza drammi. Chi vuole il male del Monza cerca di vedere il bicchiere mezzo vuoto, io guardo il bicchiere mezzo pieno".



