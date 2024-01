Furlani, gli eventi della settimana scorsa fanno schifo

"Non dobbiamo dimenticarci gli eventi del fine settimana scorso che fanno schifo e sono vergognosi". Queste le parole dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, poco prima del fischio d'inizio della sfida con il Bologna, previsto per le 20.45. Davanti alle telecamere di Sky Sport, Furlani ha spiegato: "Siamo sempre stati attenti a questi temi, non vogliamo che si dimentichi e si passi a giocare e basta. Bisogna cambiare. Maignan? Vuole che si smetta di parlare e basta, ma si faccia qualcosa".



