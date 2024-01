Dal Comune un regolamento per l'uso del nome Milano nei marchi

Regole per l'uso di Milano nei marchi: ii Comune di Milano ha ideato un regolamento, che ha avuto il via libera dalla giunta e ora dovrà essere votato dal Consiglio Comunale, per l'autorizzazione a registrare marchi di terzi che contengono il nome della città.

Si tratta di nove articoli che prevedono fra l'altro un effettivo collegamento con Milano e con "i valori cittadini" e l'idoneità a trasmettere "un'immagine positiva della città". Il regolamento definisce anche le disposizioni per la durata e il rinnovo dell'autorizzazione, con periodi decennali e le cause di onorabilità e di decadenza per il mantenimento dell'autorizzazione.



