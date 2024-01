Manifestazione pro Palestina, un migliaio in piazza al grido di 'intifada'

'Intifada' e 'corteo' sono alcuni degli slogan urlati dai manifestanti, almeno un migliaio, che nonostante i divieti si sono ritrovati oggi in piazzale Loreto a Milano in solidarietà con la Palestina. Mentre gli organizzatori hanno spiegato in una conferenza di aver deciso di ottemperare "con amarezza" alle decisioni delle istituzioni, i giovani palestinesi hanno deciso di scendere ugualmente in piazza. Camionette delle forze dell'ordine al momento bloccano l'accesso da piazzale Loreto a via Padova.

Sono presenti anche esponenti di Cambiare rotta e Potere al popolo.

"Il divieto di oggi ha aggiunto un'ulteriore motivazione per essere in piazza, oggi non protestiamo solo contro il genocidio in atto, ma contro la repressione delle lotte. Per questo oggi è cruciale essere in Piazza" spiega Layla dei Giovani palestinesi. "Il giorno della memoria si svuota di significato, non ha senso se non si guarda al presente e al futuro" sottolinea ancora Layla, aggiungendo: " Non possiamo cedere ai ricatti delle istituzioni".



