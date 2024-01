Auto in canale, vigili del fuoco cercano di recuperare un corpo

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti lungo il Canale della Muzza nel territorio di Paullo, in provincia di Milano, per cercare di recuperare un'auto con all'interno un corpo presumibilmente di una donna di 75 anni, residente in zona che da ieri non ha più dato sue notizie.

Per questo i parenti si sono rivolti ai carabinieri di San Donato che stamattina, dopo un ulteriore sopralluogo, hanno individuato la macchina che si era ribaltata nel canale.

Sul posto sono intervenuti anche il nucleo sommozzatori con un'autogru.

L'auto, ribaltata, si trova proprio nel centro del canale che in questo periodo è molto profondo.



