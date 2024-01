A Milano bloccato il corteo pro Palestina, sciolto il presidio

Si è sostanzialmente sciolto il presidio milanese pro Palestina. Una cinquantina le persone rimaste in via Padova, il cui accesso è ancora presidiato dalle camionette delle forze dell'ordine. Rimane confermato il corteo di domani organizzato da varie sigle palestinesi.

I manifestanti, prima alcune centinaia poi ben oltre un migliaio hanno iniziato a ritrovarsi in piazzale Loreto intorno alle 14.30, poi hanno tentato di andare in corteo lungo via Padova. Qui sono state bloccate, secondo il dispositivo predisposto dal questore Giuseppe Petronzi, dalle forze dell'ordine che hanno rafforzato la loro presenza anche in piazzale Loreto.

Intorno alle 16.40 c'è stato un violento tentativo di sfondare il blocco da parte di alcuni gruppi di manifestanti che sono stati "fronteggiati in maniera decisa" da polizia e carabinieri "anche in virtù delle prescrizioni adottate ieri" dalla Questura. Poi intorno alle 17.20 si sono mossi verso piazzale Loreto, trovando un altro blocco delle forze dell'ordine. La manifestazione si è quindi sciolta circa un'ora dopo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA