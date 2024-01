Skatepark e corsie-viali per pediatria del Nuovo Policlinico

Le corsie come viali alberati, l'ingresso come uno Skatepark e le stanze di degenza come colorate camerette. È il concept creativo che guiderà l'allestimento degli spazi dell'area pediatrica del Nuovo Policlinico di Milano, che sarà ultimato entro il 2024. Il progetto è stato realizzato da Novembre Studio ed è il vincitore del bando da un milione di euro, promosso e finanziato da Fondazione De Marchi.

Il progetto 'La città dei bambini' mira a trasformare gli spazi dell'area pediatrica in una città a misura di bambino: ogni ambiente ricreerà un contesto familiare per eliminare la sensazione di lontananza e avvicinare i bambini ai luoghi che vivono, come se fosse il loro quartiere.

"Non sappiamo curare, ma vogliamo prenderci cura! - dichiara Fabio Novembre - Accompagnare lungo il percorso di degenza armonizzando gli spazi, alleggerendo l'ansia e restituendo quel mondo a colori che ogni bimbo ha dentro di sé". "Oltre all'eccellenza della cura e della ricerca - commenta Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano - vogliamo portare nel nuovo Policlinico anche il tema dell'umanizzazione: fare in modo che tutti i pazienti, specialmente i bambini e le loro famiglie, possano vivere l'esperienza ospedaliera in modo meno traumatico possibile. Con questo progetto puntiamo a umanizzare gli spazi della Pediatria ricreando un ambiente il più possibile vicino a quello domestico, aiutando i bambini e le loro famiglie a sentirsi meno lontani dalla propria casa: i piccoli potranno godere di ambienti colorati e a misura di bambino, mentre i genitori potranno usufruire di spazi dedicati in modo da non sentirsi isolati rispetto alla loro attività lavorativa e quotidiana".



