Milan e Clivet, rinnovato l'accordo di partnership

Il Milan e Clivet hanno deciso di rinnovare della loro partnership, che vedrà il gruppo attivo nelle soluzioni sostenibili in pompa di calore per il riscaldamento, il condizionamento, il rinnovo e la purificazione dell'aria continuare come Air Conditioning and Air Quality Partner del club rossonero. Assieme dal luglio 2021, i due brand hanno portato avanti, secondo quanto sottolinea un comunicato congiunto dei due brand. "una collaborazione che mette al centro la qualità e la tecnologia al servizio della sostenibilità e del benessere dell'individuo e dell'ambiente".

Così i risultati raggiunti in termini di comfort e di risparmio energetico hanno permesso di consolidare la partnership tra Clivet e Milan.

Secondo Giorgio Furlani, Ceo del Milan, "proseguiamo con orgoglio e passione la nostra collaborazione con Clivet dopo esserci uniti per la prima volta nel 2021. Grazie all'impegno quotidiano svolto dietro le quinte di Casa Milan, abbiamo formato una grande famiglia rossonera di partner vincenti e di successo, e Clivet ne rappresenta un ottimo esempio. Siamo felici di continuare dunque il nostro percorso al fianco di questa eccellenza italiana all'insegna della ricerca continua dei più elevati standard."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA