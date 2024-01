Maignan: Pioli, serve fermezza e certezza della pena

"Maignan? Mi auguro che quanto successo abbia insegnato qualcosa. Volevo dire che l'Udinese si è comportata in modo ineccepibile. Credo ci debba essere la certezza della pena. E certi episodi devono essere cancellati, eliminati in un ambiente in cui il 99% delle persone va allo stadio per vivere una giornata di sport. Penso sia il momento della fermezza": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna tornando sui cori razzisti rivolti al portiere rossonero durante la partita di sabato scorso contro l'Udinese.

"Come ho visto Maignan in questi giorni? Sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto da tutti", conclude Pioli.



