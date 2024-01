Gasperini, non sbattiamo contro il muro dell'Udinese

"Bisogna stare attenti perché l'Udinese si difende molto compatta e riparte velocemente, all'andata eravamo andati a picchiare contro il muro". Alla vigilia della gara contro i friulani, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini mette in guardia i suoi giocatori, ricordando che "a Udine eravamo stati fortunati a raddrizzarla dopo aver sofferto, perché affrontiamo una squadra con valori evidenti che la classifica non rispecchia. E col Milan stava vincendo e ha perso alla fine".

Recuperato Hateboer, Gasperini deve fare a meno di due pedine a centrocampo e in difesa: "Purtroppo nella partitella dell'altro giorno abbiamo perso due giocatori in un colpo solo: Koopmeiners ha incrociato i tacchetti col malleolo, Hien si è procurato la lesione in un contrasto con Ederson".

In attacco c'è un unico punto fisso: "De Ketelaere può giocare terminale offensivo, seconda punta o attaccante esterno - spiega Gasperini -, si combina bene per caratteristiche con tutti gli altri, mentre Scamacca deve aumentare il raggio d'azione. Touré si allena con noi da due settimane, dà buone sensazioni dal punto di vista fisico".

Infine, sul compleanno che cade proprio alla vigilia dell'Udinese: "Sono al sessantaseiesimo della partita - scherza Gasperini -. Il regalo? Vincere domani sarebbe una dimostrazione di qualità e di forza".



