"Riforme? Ci vorrebbe un giorno intero, quindi ne parliamo dopo l'assemblea. Ovviamente in nessun Paese in Europa la Federazione può cambiare i formati senza l'ok della Lega. Questo non è un diritto di veto, si chiama condivisione, sarebbe assurdo che non ci fosse più in Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, all'ingresso dell'assemblea di oggi della Lega Serie A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA