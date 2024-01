Esplode bombola dell'ossigeno in casa a Milano, un ferito

Un uomo è rimasto lievemente ferito dall'esplosione della sua bombola per l'ossigeno, questo pomeriggio in viale Ungheria a Milano. A quanto emerso lo scoppio è stato provocato da un piccolo incendio innescato da una fuoriuscita imprevista di ossigeno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, i quali hanno accertato anche la presenza di danni non gravi alle pareti interne dell'abitazione. Il proprietario di casa, in discrete condizioni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.



