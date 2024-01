Carceri: 'Delitto e castigo' riletto dai detenuti di Opera

"E tra tutti gli interrogativi che dopo quest'esperienza continueranno ad accompagnarmi per un bel po', ce n'è uno in particolare per il quale, mio malgrado, non riesco a trovare neanche un principio di risposta: dove si trova il coraggio di non lasciarsi incattivire dal dolore?". E' la domanda che rimane dopo l'esperienza di una studentessa in Giurisprudenza che ha partecipato al percorso con i detenuti dei circuiti di Alta e Media sicurezza del carcere milanese di Opera, appartenenti al "Gruppo della Trasgressione" che per cinque sere, da novembre a ieri, hanno scavato nel loro animo stimolati dalla lettura di "Delitto e castigo" di Fëdor Dostoevskij.

Ieri hanno voluto "restituire" il risultato della loro esperienza al pubblico nel teatro del penitenziario diretto da Sergio Di Gregorio dove si è svolto "Aula Dostoevskij, Delitto e castigo nel carcere di Opera"; appuntamento a cui ha partecipato uno dei massimi conoscitori del romanziere russo, lo scrittore Paolo Nori.

Il percorso è stato animato dallo psicoterapeuta Angelo Aparo e dal pm Francesco Cajani e ha visto partecipare, oltre ai detenuti, studenti universitari di Giurisprudenza, a magistrati come l'ex pm capo dell'antiterrorismo Alberto Nobili, e famigliari delle vittime di reato come Paolo Setti Carraro (fratello di Emanuela, uccisa nel 1982 con il marito, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) e Marisa Fiorani (madre di Marcella, uccisa dalla Sacra Corona Unita per impedirle di testimoniare in un processo). Insieme avevano dato forma ad una ri-lettura collettiva di "Delitto e castigo" guidata dal docente di letteratura russa Fausto Malcovati.

Un'esperienza simile, "Conflitti della famiglia Karamazov", è previsto a breve anche nel carcere di Bollate.



