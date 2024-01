A Milano sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Resinovich

La nuova autopsia sul cadavere di Liliana Resinovich, che dovrà stabilire le cause della morte della donna, sarà effettuata all'Istituto di medicina legale di Milano la mattina del 15 febbraio. La notizia si è appresa oggi in occasione del conferimento dell'incarico da parte della pm titolare dell'inchiesta, Maddalena Chiergia, ai consulenti nominati dalla Procura stessa, prima fra tutti Cristina Cattaneo.

Il corpo dovrà essere riesumato dal cimitero di Sant'Anna, a Trieste, e portato a Milano dove verranno effettuati gli esami autoptici.

Il fascicolo del caso è aperto per il reato di omicidio.





