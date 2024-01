A Milano Cont-ACT, tre giorni sul commercio equo e sostenibile

Il Commercio Equo e Sostenibile entra in azione con Cont-ACT, prima edizione della manifestazione organizzata da Equo Garantito per la promozione di pratiche commerciali etiche e sostenibili. Tra sfilate di moda, laboratori a tema e presentazione di nuovi prodotti alimentari e artigianali, la tre giorni, che vanta il patrocinio del Comune di Milano, si svolgerà dal 28 al 30 gennaio 2024 presso I Frigoriferi Milanesi. Organizzato da Equo Garantito - l'Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, l'evento vedrà la partecipazione delle imprese aderenti ad Equo Garantito e di altri attori dell'economia sostenibile e coinvolgeranno gli operatori del settore in vari laboratori a tema. Saranno due, invece, gli appuntamenti aperti al pubblico - sempre con prenotazione obbligatoria - presso lo Spazio Eventi della fiera: Domenica 28 gennaio alle ore 17.30 si terrà il talk "Nuove narrazioni per il Fair Trade e per l'Economia Sociale e Solidale" ; Martedì 30 gennaio dalle ore 10.00, si svolgerà invece la tavola rotonda "Filiere sostenibili e due diligence di impresa: buone pratiche e prospettive".



