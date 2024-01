Pusher le rifiuta la droga, donna lo fa arrestare

E' andata dal suo pusher per barattare una pelliccia in cambio di 200 euro di droga. L'uomo, però, in un abitazione di via Chinotto a Milano, le ha risposto in malo modo che non solo non le avrebbe dato la droga ma che aveva, a suo dire, un debito di 300 euro.

La donna, quindi, 60 anni non appena è stata per strada ha chiamato la Polizia e una volante del Commissariato Lorenteggio ha raggiunto la casa dello spacciatore, di 50 anni, e ha trovato 25 grammni di cocaina, 240 di droghe sintetiche e 4650 euro.

L'uomo è stato arrestato.



