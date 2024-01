Ornella Vanoni, il 28 aprile concerto-evento a Milano

Ornella Vanoni, il 28 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano, sarà protagonista del grande concerto evento Senza Fine per celebrare la sua carriera, tre le più importanti nella storia della nostra musica, con oltre 55 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Ornella Vanoni, cantante intellettuale e impegnata, diva elegante e senza tempo della musica italiana, ha suscitato sin dal suo debutto negli anni sessanta, l'ammirazione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori.

Una delle più importanti e riconoscibili artiste della musica dalla voce intensa e sofisticata, calda e graffiante salirà sul palco del teatro Arcimboldi per una serata che promette di restare impressa nella nostra memoria per molto tempo.. senza fine.



