Il tram Carrelli di Milano entra al Museo della Scienza

Da quasi cento anni percorre le strade di Milano e da oggi è anche un pezzo da museo. L'iconico tram Carrelli di Atm, simbolo della città nel mondo, è entrato a far parte delle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e da domani tutti potranno ammirare il 'Milano 1928' matricola numero 1565 all'interno del Padiglione Ferroviario, accanto ad altri simboli del trasporto urbano e interurbano come l'Omnibus a cavalli e il Gamba de Legn.

Il fatto che "questa icona sia diventata un pezzo di un museo straordinario come questo per Atm é un grande motivo di orgoglio - ha osservato Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm -. Il Carrelli ci ricorda quanto il trasporto pubblico locale continui ad essere e sempre più sarà motore di innovazione ed elemento di sviluppo di una città come Milano".

A Milano, sono 125 le Carrelli ancora in servizio sulle linee 1, 5, 10, 19 e 33, e sono oggetto di una costante attività di manutenzione da parte dei tecnici dell'azienda di trasporti oltre a quella di revisione integrale avvenuta su tutte le vetture nel corso degli anni, all'interno dell'Officina Generale Atm di via Teodosio.

"La tecnica e la capacità costruttiva, la resistenza nel tempo sono valori culturali questo il messaggio di oggi", ha spiegato l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi. Il Carrelli coniuga infatti tradizione e innovazione perché i tram pur mantenendo l'aspetto d'epoca sono dotati di computer di bordo e sistemi Gps che consentono di comunicare in tempo reale con la sala operativa di Atm. Il Carrelli "è un oggetto straordinario - ha commentato il direttore del museo Fiorenzo Galli -, arriva qui al museo non perché ha finito la sua vita, ne circolano ancora 125, ma per il suo alto valore identitario e innovativo" .

Lo storico tram Carrelli di Atm é anche simbolo di Milano nel mondo, negli anni ha circolato per le strade di Bruxelles e di Melbourne. Oggi oltre a Milano, viaggia per le vie di San Francisco ed è esposto nel museo tranviario di Sidney.

Recentemente un modellino identico all'originale, composto da oltre duemila mattoncini Lego, è volato a Billund in Danimarca: dal settembre 2023 l'opera è esposta alla Lego House.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA