Da July a Pascali, alla fondazione Prada un anno di mostre

Indagare sui temi del presente da punti di vista diversi è l'obiettivo della programmazione che la fondazione Prada ha annunciato per il prossimo anno con una serie di iniziative nelle due sedi di Milano, e in quelle di Venezia, di Shanghai e Tokyo che includono una approfondita monografica su Pino Pascali e una nuova commissione all'artista marocchina Meriem Bennani.

E questo "coinvolgendo artisti di generazioni differenti e provenienti da contesti eterogenei - ha spiegato la presidente Miuccia Prada, che è anche direttrice della fondazione -, per individuare strumenti che mettano in discussione le opinioni correnti e ci aiutino a pensare in modo più profondo".

Dal 7 marzo l'Osservatorio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano ospiterà 'Miranda July: New Society', dedicato all'artista con performance, opere web, installazioni e anche il nuovo progetto video, F.A.M.I.L.Y. (Falling Apart Meanwhile I Love You). Al cinema Godard intanto sarà proiettata l'intera filmografia dell'artista e scrittrice americana, mentre da aprile a luglio 2024 negli spazi di Prada Aoyama a Tokyo le sarà dedicata un'altra esposizione.

Dal 22 marzo al 14 maggio a Prada Rong Zhai toccherà invece a The Promise con una selezione di opere pittoriche del belga Michaël Borremans.

Include oltre cinquanta opere del maestro dell'arte povera Pino Pascali la grande mostra che dal 28 marzo al 23 settembre occuperà quasi tutti gli spazi della Fondazione Prada di Milano a cura di Mark Godfrey.

In occasione della Biennale d'arte, Ca' Corner della Regina a Venezia diventerà dal 20 aprile al 24 novembre il 'set' del progetto di Christoph Büchel 'Monte di pietà' che esamina concetto di debito (l'edificio fu sede del monte di pietà) unendo opere storiche, contemporanee e il suo The Diamond Maker in una complessa installazione. Confermato anche quest'anno il convegno internazionale legato al progetto di Human Brains mentre sempre a Milano dal 31 ottobre sarà visibile la nuova commissione Bennani una grande installazione e un film d'animazione per indagare l'interazione fra le emozioni e i cambiamenti sociopolitici e culturali.



