Calcio: Udinese, Giannetti verso l'esordio contro l'Atalanta

In attesa di conoscere l'esito del ricorso contro la partita a porte chiuse di sabato 3 febbraio con il Monza, a causa degli insulti razzisti di una mezza dozzina di persone all'indirizzo del portiere del Milan, Maignan, l'Udinese si appresta a raggiungere Bergamo per riprendere il cammino verso la salvezza, cercando la terza vittoria stagionale, che all'andata sfuggì soltanto nel recupero per un colpo di testa di Ederson. In ogni caso, sarà fondamentale muovere la classifica per scongiurare il sorpasso e finire terz'ultima.

Cioffi sembra deciso a dare una maglia da titolare al nuovo acquisto argentino Giannetti, a scapito di Kristensen, incerto nelle ultime uscite. In fascia potrebbe esserci staffetta a sinistra tra Kamara e Zemura. A centrocampo, ballottaggio tra Samardzic e Payero, pienamente recuperato. In avanti, in supporto a Lucca dovrebbe toccare a Thauvin, visto che Pereyra è in ripresa dopo le noie muscolari che lo avevano costretto a uscire alla fine del primo tempo con il Milan.

In avanti c'è anche l'opzione - ma solo in corsa - che porta all'esordio di Brenner, mentre il mercato ha portato Semedo al Volendam e Pafundi ceduto in prestito al Losanna. Davis si è fermato di nuovo - per lui solo 10' stagionali con la Lazio - ma non sembrano esserci movimenti immediati in entrata nel reparto offensivo, che può contare anche su Success.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA