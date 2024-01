Bis a sorpresa alla Scala, il coro canta 'Bella ciao'

Ha avuto un bis a sorpresa ieri il concerto per il Giorno della Memoria organizzato dalla sezione Anpi del teatro alla Scala. I maestri del coro alla fine di un denso programma che includeva da Verdi a Offenbach hanno infatti intonato 'Bella ciao', mentre il pubblico è passato dal battere il ritmo con le mani, a un attento silenzio all'applauso finale.

Da quando è stata fondata nel 2015, la sezione Anpi Scala ha sempre organizzato concerti in occasione del Giorno della Memoria. Quest'anno dopo i saluti iniziali del presidente Anpi Milano Roberto Cenati, del presidente Anpi Scala Francesco Lattuada, del presidente Aned nazionale Dario Venegoni e gli interventi della presidente dell'Associazione Figli della Shoah Daniela Tedeschi e della musicologa Elena Filini, protagonista è stato il coro diretto da Alberto Malazzi.

Nel ridotto dei palchi senza posti liberi, i maestri del coro hanno eseguito brani come 'With dropping wings' dal Dido and Aeneas di Purcell, al 'Va', pensiero' dal Nabucco di Verdi, passando per 'Che interminabile andirivieni' dal Don Pasquale di Donizetti. Ma soprattutto il coro ha eseguito la canzone da battello Redentor, brano scritto dal pianista di origine ebrea Carlo Polacco per il soprano Toti Dal Monte nel periodo in cui si era rifugiato da lei per sfuggire alle persecuzioni, che era andato perduto. Ritrovato in occasione dei 130 anni dalla nascita di Toti Dal Monte, è stato eseguito per la prima volta nelle sale apollinee del teatro La Fenice di Venezia e ieri alla Scala.

"Straordinario concerto" ha commentato Cenati. "W l'Italia e il coro del teatro antifascista" ha scritto su Facebook Lattuada.



