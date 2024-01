Biagio Antonacci, un evento unico per 10 concerti

Biagio Antonaccui sarà protagonista di 10 imperdibili appuntamenti all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS), il 17-18-20-21-22-24-25-27-28-29 settembre.

È la prima volta che il Vittoriale degli Italiani, la casa-museo voluta da Gabriele D'Annunzio, viene concesso per 10 date consecutive ad un artista pop italiano, una grande occasione per i fan del cantautore milanese per godere non solo della musica di Antonacci ma anche di un luogo davvero meraviglioso sulle rive del Lago di Garda.

"Il Vittoriale degli Italiani era un luogo dove andavo spesso, fin da bambino, con i miei genitori. Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante per il nostro paese, un luogo storico e al contempo importante per la cultura italiana", ha ricordato Antonacci annunciando i dieci live.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA