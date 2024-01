Bertolè, Milano città che spende di più contro la povertà

"Oggi Milano è la città in Italia che spende di più per il contrasto alla povertà". Lo ha sottolineato l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, nel suo discorso di apertura del Forum del Welfare promosso dall'amministrazione.

Il Comune, tra le altre cose, mette a disposizione circa 7000 posti letto ogni notte per le persone più vulnerabili, come anziani, senza dimora, nuclei in emergenza abitativa, minori, senza contare l'edilizia residenziale pubblica. Il Comune inoltre ha messo più risorse a bilancio per il Welfare con 30 milioni in più nel 2024, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, rispetto all'anno precedente, "per intercettare nuovi bisogni perché il disagio aumenta". "In questi anni abbiamo fatto molto per costruire un sistema di welfare inclusivo, rivolto a tutta la città", ha aggiunto Bertolé che ha criticato alcune misure "una tantum ed inefficaci" promosse dal governo.

"Penso alla card 'dedicata a te' - ha precisato - uno spreco di 6 milioni nella nostra città, per dare un euro al giorno a 15.000 milanesi su 60.000 che ne avrebbero diritto. Senza nessuna attivazione sociale".

"Su questo bisogna cambiare rotta. I Comuni si assumono la responsabilità di essere la prima interfaccia col cittadino, basti pensare che nel solo 2023 il Comune di Milano ha intercettato, attraverso l'erogazione di aiuti economici oltre 23mila persone - ha concluso -. Pensate all'impatto che quei 6 milioni avrebbero garantito grazie al lavoro delle nostre reti.

Il Governo deve invece accompagnare gli sforzi locali promuovendo politiche nazionali di sostegno al reddito e di garanzia del salario minimo, non card e interventi spot".





