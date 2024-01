Asilo Mariuccia a Garrone, 'venga a conoscere i nostri capitani'

"Vieni a conoscere da vicino i nostri 30 capitani coraggiosi che ospitiamo nelle nostre strutture e a dialogare insieme a noi su questa emergenza che rende fragile e talvolta impotente la nostra società": è l'invito che Emanuela Baio, presidente della Fondazione Asilo Mariuccia, ha rivolto al regista Matteo Garrone, candidato all'Oscar con il suo film "Io capitano".

L'Asilo Mariuccia è una storica realtà milanese che in oltre 120 anni ha accolto più di 5.500 donne, bambini vittime di violenza domestica e minori non accompagnati, prevalentemente extracomunitari. "Il film di Matteo Garrone è un capolavoro realistico - ha dichiarato Emanuela Baio - una luce cruda che fa ben comprendere il dramma dell'immigrazione zoomato sui minori.

Una realtà che noi di Asilo Mariuccia ben conosciamo. Nelle nostre comunità infatti, accogliamo e supportiamo oltre 30 giovani minorenni senza genitori, extracomunitari con alle spalle storie identiche a quelle magistralmente raccontate dal regista italiano".

"Hai avuto il coraggio di raccontare cinematograficamente l'odissea contemporanea di Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa - ha scritto la presidente Baio a Garrone - . Noi ogni giorno ci prendiamo la responsabilità di accogliere e integrare nel tessuto sociale tanti minori che spesso hanno fatto lo stesso viaggio dei protagonisti del tuo film. Penso che sarebbe molto bello potersi incontrare e condividere le nostre storie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA