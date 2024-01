Dopo la pubblicazione di "RökFlöte", lo scorso aprile 2023, tornano in Italia i Jethro Tull con il loro 'Seven Decades Tour'. La band attualmente composta da Ian Anderson, David Goodier (Basso), John O'Hara (piano, tastiere), Scott Hammond (batteria) e Joe Parrish-James (chitarra), suonerà domenica 11 febbraio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, martedì 13 febbraio al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, mercoledì 14 febbraio al Teatro Morato di Brescia e giovedì 15 febbraio al Teatro Colosseo di Torino.

Nell'ultimo anno, il gruppo guidato da Ian Anderson, icona del progressive rock mondiale, è tornato a pubblicare materiale inedito dopo oltre due decadi di assenza.

Dopo "The Zealot Gene" del 2022, Ian Anderson e la band sono tornati con il disco RökFlöte di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell'antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il "RökFlöte" - flauto rock - che i Jethro Tull hanno reso iconico.



