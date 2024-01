A Milano più sicurezza per i ciclisti su cavalcavia Ghisolfa

In attesa della pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa, che sarà pronta nel 2025, il Comune realizzerà alcuni interventi per cercare di garantire più sicurezza ai ciclisti e per ribadire il rispetto della velocità su questa strada. Come spiegato in commissione al Comune di Milano sono previsti una segnaletica orizzontale più visibile e rallentatori ottici, mentre quelli sonori saranno in alcuni punti lontano dalle abitazioni, oltre a cartelli che segnalino il limite orario a 50 chilometri orari. Il Comune ha chiesto l'autorizzazione al ministero dei Trasporti per installare cartelli informativi sulla presenza dei ciclisti in quel tratto.

È prevista inoltre l'installazione di cartelli che avvertono della presenza di autovelox mobili, perché quelli fissi non possono essere installati in una strada con quelle caratteristiche.

Il costo dell'intervento si aggira tra i 5 e i 10 mila euro e per i temi di realizzazione l'ipotesi é quella di iniziare i lavori a marzo.



