Va in ospedale con dolori addominali, è incinta e non lo sa

Una 40enne di origine sudamericana è arrivata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Saronno (Varese) lamentando forti dolori addominali e incontinenza. La donna, in realtà, era incinta ma al personale medico ha detto di non essersi accorta della gravidanza in corso.

Il fatto è avvenuto sabato scorso, il 20 gennaio. La 40enne ha partorito un maschietto perfettamente sano senza avere il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo.

I dolori addominali, che la 40enne imputava forse ad un virus, erano in realtà i dolori indotti dal travaglio.

L'incontinenza era invece riconducibile alla rottura delle acque. Al personale sanitario la donna ha spiegato di non sapere di essere in stato interessante. Medici e infermieri della ginecologia si sono resi conto in pochi minuti delle reali condizioni della paziente: il parto era in corso. Il piccolo è nato senza complicazioni in pochi minuti. Madre e figlio stanno bene e sono già stati dimessi.



