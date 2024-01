Sala: 'Si parla di dismissioni ma serve politica industriale'

"In questo momento c'è un'illustre sconosciuta in Italia che è la politica industriale. Stiamo parlando di questioni di scarsissimo rilievo mentre dobbiamo affrontare questioni delicate rispetto al futuro del nostro Paese". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione della sede rinnovata di Assolombarda, via Pantano, che ha spazi innovativi e multifunzionali, e un asilo nido aperto alla città. "Quale politica industriale? Quali settori? Quali ipotesi di crescita? Sentiamo solo parlare di dismissioni, di cessioni di quote in grandi aziende - ha proseguito -. La mia, credetemi, non è polemica politica ma sto facendo un appello a tutti noi per contribuire al futuro di questo Paese. Perché ce n'è un dannato bisogno; perché se non si cresce, se non si trovano vie per consolidare la nostra presenza a livello internazionale è un problema". Secondo il sindaco "non possiamo continuare a lasciare la politica industriale agli imprenditori, confidando che poi loro si diano da fare, lasciandoli soli in questa fase.

Credo che i politici debbano, dobbiamo, chiedere continuamente di essere parte di una visione, di uno sforzo sociale e al tempo stesso mostrarci attenti e collaborativi. La politica deve cercare non di creare ostacoli ma semmai di spianare la strada".

"Noi sulla visione di una nuova politica industriale ci stiamo lavorando da tempo perché siamo impegnati sulle transizioni, con un focus molto importante su quelle che possono essere le ricadute dell'intelligenza artificiale nel prossimo futuro". Così il presidente di Assolombarda Alessandro Spada ha commentato le parole del sindaco Sala. "Lavoriamo su come coniugare al meglio l'IA insieme alla digitalizzazione, per sviluppare il lavoro delle nostre imprese e fare sì che diventino sempre più strutturate - ha proseguito -. Abbiamo questo cantiere, abbiamo un cantiere sul rendere l'ambiente sempre più sostenibile da tutti i punti di vista".



