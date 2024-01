Presi a Milano gli specialisti delle 'spaccate'

Erano specializzati in 'spaccate' ai danni di negozi nel centro di Milano i quattro uomini arrestati dagli agenti della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano. Hanno tra i 48 e i 55 anni e sono accusati di aver messo a segno i 'colpi' la scorsa estate.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno ricostruito come il gruppo sia stato autore di una 'spaccata' ai danni di una nota pizzeria in via Varese, il 10 luglio dell'anno scorso: entrati nel locale, i tre avrebbero tagliato la cassaforte con un flessibile, preso tablet e altro e il fondo cassa del weekend di oltre 6mila euro, arraffando anche diverse bottiglie di vini pregiati.

Vi sono poi furti in due negozi in via Durini, in pieno centro, una caffetteria e un negozio di abbigliamento e accessori. Il bottino fu di sette orologi dal valore di 8mila euro.

Le indagini, con l'incrocio dei tabulati di traffico telefonico e dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso agli agenti della Sezione Antirapine di identificare gli arrestati, pregiudicati per reati analoghi, che, tra l'altro, agivano a volto scoperto Al più anziano, il 55enne, è stato contestato anche il reato di evasione in quanto agiva mentre era ai domiciliari



