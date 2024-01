Con 'No Time No Space' miart 2024 allarga i suoi confini

Punta al allargare ulteriormente i propri confini mescolando passato, presente e futuro l'edizione 2024 di Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si terrà dal 12 al 14 aprile alla Fiera di Milano. Infatti è proprio No Time No Space il titolo scelto per l'evento che anche quest'anno è diretto da Nicola Ricciardi.

"Con 181 gallerie, un incremento a doppia cifra rispetto al 2023, provenienti da 28 Paesi e 10 Premi che saranno assegnati nei giorni di mostra la ventottesima edizione della fiera milanese ribadisce il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per tutto il pubblico dell'arte", ha affermato Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano. Per Miart "è una crescita esponenziale di numeri e di qualità", ha sottolineato Ricciardi che ha presentato le novità e le conferme di questa edizione. Punto di partenza saranno le gallerie italiane, che rappresentano oltre la metà del totale degli espositori ma sono in aumento quelle estere anche come qualità.

Tra i nuovi ingressi della sezione principale, Established ci sono ad esempio Helena Anrather (New York), Buchholz (Colonia, Berlino), Emanuela Campoli (Parigi, Milano). Emergent, la sezione riservata alle gallerie che promuovono le generazioni più recenti di artisti, quest'anno accoglie 23 realtà provenienti da tutto il mondo: da Lisbona a New York, da Los Angeles a Belgrado. Novità di questa edizione è Portal, sezione che ospita dodici gallerie che propongono dieci piccole mostre pensate per scoprire o riscoprire universi e pratiche artistiche solo all'apparenza lontanissime. Ulteriore novità è la sezione Timescape, che ogni anno porterà a miart opere realizzate in epoche sempre più distanti nel tempo. Il viaggio comincerà nel 2024 con un affondo sul primo Novecento. Il Gruppo Intesa Sanpaolo supporta anche quest'anno miart in qualità di main partner. La fiera si aprirà alla città anche quest'anno con la Art Week (8 - 14 aprile) che verrà presentata più avanti.





