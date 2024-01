Con droga scappano e si schiantano contro un palo, arrestati

I carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato per traffico di stupefacenti un 18enne ed un 17enne italiani, al termine di un inseguimento a bordo di un'auto rubata. E' accaduto nei giorni scorsi quando i militari di Cologno Monzese (Milano) hanno intercettato un' auto sospetta nel centro di Cologno e hanno intimato l'alt. I due giovani sono scappati e hanno concluso la loro corsa contro un palo. Alla guida c'era il 17enne. Il 18enne è stato trovato possesso di quattro grammi hashish e 220 euro. In casa loro sono stati trovati quasi nove chili di hashish, marijuana e il necessario per il confezionamento.

Video Scappano con droga al seguito e si schiantano contro un palo, arrestati





Entrambi sono stati anche denunciati per ricettazione e il minore anche per resistenza a pubblico ufficiale. E' stato anche sanzionato per guida senza patente. Dell'arresto sono state informate la Procura di Monza e la Procura per i Minorenni di Milano.



