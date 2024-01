"Babbi & the Soul Sisters",in concerto una band spensierata

Soul Music e Rhythm Blues spaziando da Ray Charles a Tina Turner, Etta James, Draft Punk, Paul Weller fino a Stevie Wonder e Amy Winehouse. E' il repertorio di una band certamente originale, i 'Babbi & the Soul Sisters', che si esibisce in concerto sabato prossimo, alle 21, allo Sporting Club di Milano2 a Segrate al confine con il capoluogo.

Il gruppo - voci Anna Pestalozza e Maria Grazia Broggi, tromba Luca Maranzana e Stefano Campanella, sax alto Vittorio Giagoni, sax baritono Giorgio Morandi, batteria Daniele Romito, basso Marco Gandolfo e chitarra Dino Pesarini - è nato da alcuni anni e, attualmente, è composto da musicisti non professionisti ma accomunati, spiegano, da una grande passione ed energia che esprime un suono potente, vibrante e stimolante.

I brani sono tutte cover di pezzi famosi, ballabili e rielaborati dal numeroso spensierato ensemble.

"Suonare la tromba è come creare la musica - sottolinea Campanella che nella vita di tutti giorni è un oculista -. Dopo tanti anni di pianoforte ho scoperto questo fantastico strumento".



