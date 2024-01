A White 300 aziende mostrano le donne come 'Magical Creatures'

Circa 300 aziende provenienti da tutto il mondo sono pronte a presentare le collezioni donna prêt-à-porter, dedicate alla Fall/Winter 2024-2025 alla prossima edizione di White, il salone della moda contemporanea che si terrà dal 22 al 25 febbraio a Milano al Tortona Fashion District. "In poco più di due decenni White è cresciuto fino a diventare una vetrina internazionale, capace di anticipare tendenze e selezionare proposte di qualità, con una attenzione sempre maggiore alla sostenibilità e all'innovazione", ha commentato Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del Comune.

"È una grande opportunità per la città di Milano, soprattutto in campo fieristico. Abbiamo White, che è forte e importante e dobbiamo esigere di più - ha osservato Massimiliano Bizzi, fondatore e art director di White -, internazionalizzarci di più. Milano deve prendere questa leadership nel settore moda fieristico".

Il tema di questa stagione, è 'Women.... Magical Creatures', che si sofferma sul valore della figura della donna, da sempre grande protagonista della moda. Tra i progetti di White in primo piano c'è sicuramente Secret Rooms: cinque stanze nascoste nelle quali altrettanti giovani talenti internazionali presentano le loro collezioni. Riconfermano la loro presenza il designer Alberto Ciaschini, con le sue calzature dall'iconico tacco a sigaretta, e Samanta Virginio. A loro si aggiungeranno Miao Ran, con una collezione che gioca con il maschile e il femminile, Yangkehan, designer cinese, e infine Prototype: Am, brand di prêt-à-porter di alta gamma berlinese. Importante collaborazione internazionale è quella con Kfashion82, piattaforma coreana di vendita B2B gestita dal famoso department store Shinsegae,. Torna poi il White Village, fuorisalone della moda, con eventi, dj set e performance e la partnership di Mtv Italia. Infine la sostenibilità: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale presenterà una mostra fotografica dedicata alla sfida dei rifiuti tessili. Progettata dagli studenti dell'Accademia CasaModa di Casablanca, in Marocco, verrà allestita negli spazi del Superstudio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA